Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu! Minibüsten 8 kaçak göçmen çıktı
Giriş Tarihi: 20.04.2026 09:17 Son Güncelleme: 20.04.2026 09:19

Hatay’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili yakalanan organizatöre trafik kurallarını ihlalden 181 bin TL ceza uygulandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler il göçmen idaresine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmalarında 15 Nisan tarihinde Kırıkhan-Hassa yolu üzerinde takip neticesinde durdurulan minibüs içerisinde yapılan aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, araç şoförüne trafik kural ihlallerinden 181 bin TL idari para cezası yazılarak araç trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

