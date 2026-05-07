Hatay’da nefes kesen operasyon! Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi: 71 gözaltı

Jandarma ekipler tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan ev, üst ve araç aramalarında 4 bin 642 adet Captagon hap, 910 gram skunk, 682 gram esrar, 276 gram kannabinoid, 199 gram metamfetamin, 117 gram kubar esrar ve 112 kök kenevir ele geçirildi.
71 GÖZALTI
Uyuşturucu maddelerin yanı sıra önemli miktarda yasa dışı ürün, bin 233 adet kaçak sigara, 208 kilogram kıyılmış tütün ve 768 litre kaçak alkol, 16 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 71 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem uygulandı.