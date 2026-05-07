Giriş Tarihi: 7.05.2026 09:16

Hatay'da nefes kesen operasyon! Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi: 71 gözaltı

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir ay içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 71 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak ürün ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Jandarma ekipler tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan ev, üst ve araç aramalarında 4 bin 642 adet Captagon hap, 910 gram skunk, 682 gram esrar, 276 gram kannabinoid, 199 gram metamfetamin, 117 gram kubar esrar ve 112 kök kenevir ele geçirildi.

71 GÖZALTI

Uyuşturucu maddelerin yanı sıra önemli miktarda yasa dışı ürün, bin 233 adet kaçak sigara, 208 kilogram kıyılmış tütün ve 768 litre kaçak alkol, 16 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 71 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem uygulandı.

