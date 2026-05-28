Hatay’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'daki kaza, Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi Antakya-Reyhanlı çevre yolunda yaşandı. U.T. (28) idaresindeki otomobil, sollama yaptığı esnada K.Z. (75) yönetimindeki motosiklete çarptıktan sonra takla attı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisindeki sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

