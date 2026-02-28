Hatay’da pencereden çıkıp kayıplara karışmıştı: Uğur’da 10 gündür bir iz yok!

10 GÜNDÜR ARALIKSIZ ARANIYOR

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak üzere kuzenleriyle birlikte Van'dan Hatay'a geldiği belirtilen Uğur Çalışkan için AFAD ekipleri, polis ve çeşitli sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Arama çalışmalarında çok sayıda araç ve personelin yanı sıra 1 iz takip köpeği ile 2 dron da kullanılıyor. Ekipler, çevredeki ormanlar, dere yatakları, dağlık bölgeler ve metruk binalarda arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışkan'a ait bazı kıyafetler ile cüzdanının önceki gün dağlık arazide bulunması üzerine çalışmalar söz konusu bölgede yoğunlaştırıldı.