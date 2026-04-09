Hatay’da polis ekiplerini şaşırtan baskın: Binlerce tarihi eser ele geçirildi! O dönemlere ait...

ONLARCASI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada; 12 bin 767 adet Roma, Bizans, Hitit, Antiochia ve Makedonya İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 300 adet değişik şekillerde obje, 9 adet biblo/obje ve 2 adet 19. yüzyıl dönemine ait tüfek olmak üzere, toplamda 13 bin 78 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ö.E. ve İ.K. isimli şahıslar hakkında 2863 SKM suçundan işlem yapıldı.

