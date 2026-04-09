Hatay’da polis ekiplerini şaşırtan baskın: Binlerce tarihi eser ele geçirildi! O dönemlere ait...

Giriş Tarihi: 9.04.2026 12:01 Son Güncelleme: 9.04.2026 12:03

Hatay’da polis ekipleri tarafından çalışmalar yürütüldü. Operasyon kapsamında durdurulan araçta binlerce sikke, biblo ve 2 tarihi tüfek ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 4 Nisan günü Antakya ilçesi Kardeşler Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

ONLARCASI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada; 12 bin 767 adet Roma, Bizans, Hitit, Antiochia ve Makedonya İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 300 adet değişik şekillerde obje, 9 adet biblo/obje ve 2 adet 19. yüzyıl dönemine ait tüfek olmak üzere, toplamda 13 bin 78 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ö.E. ve İ.K. isimli şahıslar hakkında 2863 SKM suçundan işlem yapıldı.

