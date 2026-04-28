Hatay'da satırlı saldırganın dehşetinden kurtulan taksici: "O hamleyi yapmasam şimdi ölmüştüm!"

"KAÇMASAYDIM BOYNUM KOPABİLİRDİ"

Hiç soru sormadan bize satırla saldırdı. Eğer ben o hamleyi yapıp kaçmasaydım şu an ölmüştüm. Şu an boynumda dokuz tane dikiş var, kaçmasaydım boynum kopabilirdi. Öyle şahısların dışarıda gezmesi yasaklansın. O arada o arbede yaşandığında erken saatte üç tane talebe çocuklar vardı. Çocuklar şoka girdiler ben onları teselli etmeye gittim. 'Yok kızım bir şey yok' dedim. 'Yok amca kafan kanıyor' dediler. Baktım gerçekten kafam kanıyor. O arada bir şahıs daha geldi, baktım ki karşıda bankamatikte para çeken bir şahsa daha saldırmış. Yani biz de şok olduk. Anlık oldu tabii ki koruduk kendimizi. Ben kendimi sağ tarafa atınca arabanın üstüne atladım, yani atlamasam zaten boynum kopmuştu benim. Öyle ucuz kurtulduk Allah'ıma şükür olsun" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör