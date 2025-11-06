Hatay’da sazlık alanda bulundu: Tam 100 bin adet!

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada; 100 bin adet Captagon hap, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 5 kilo 126 gram plaka esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ö.B. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.