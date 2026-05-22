Hatay’da sel can aldı: 3 ölü

Hatay'da etkili olan sağanak büyük hasara yol açtı. Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ cadde ve sokaklar göle dönerken, tarım arazilerini su bastı. Trafik durma noktasına geldi, bazı ev ve işyerleri sular altında kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kayıkla kurtarılırken, bazı vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Değirmenyolu Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan 5'i çocuk 21 kişi kurtarıldı, Aknehir Mahallesi'nde ise 4 yaşlı, 1 engelli ve 3 çocuk kurtarıldı. Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da ise muhtelif bölgelerdeki 5 okulda eğitime 1 gün ara verildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Samandağ ilçesinde sel suları altında kalan yollar çöktü. Çökme esnasında otomobiliyle birlikte enkaz altında kalan 65 yaşındaki Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti. Çöken yollarda park halinde bulunan birçok araç göçük altında kaldı. Debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, araçlar su içinde kaldı.

Antakya'da yamaçta bulunan tek katlı müstakil bir ev toprak kayması nedeniyle yola doğru çöktü. Enkazda yapılan aramalarda 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Tekebaşı Mahallesi'nde ise sele kapılan 62 yaşındaki Suriye uyruklu Şahut Kimyonok'un cansız bedenine ulaşıldı.





BAŞKENT'TE CADDELER GÖLE DÖNDÜ

ANKARA'DA dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak özellikle başkent genelinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Başkentte yağışın etkisiyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitlerde su birikintileri meydana gelirken birçok noktada trafik durma noktasına geldi.