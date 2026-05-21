Hatay’da sel felaketi 2 can aldı

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev, yoğun yağış sonrası yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü ekipler tarafından sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir acı haber de Defne ilçesinden geldi. Subaşı mevkiindeki üst geçidin Harbiye yönünde, yoğun yağış nedeniyle çöken yola aracıyla düşen 65 yaşındaki Nedim Harbelioğlu yaşamını yitirdi.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda ana arter ulaşıma kapatıldı. Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkii, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlara dere yatakları ile riskli bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

BİR MAHALLE SULAR ALTINDA KALDI

Aşırı yağışlar nedeni ile Defne ilçesinde bir mahalle sular altında kaldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama kurtarma ekipleri botlarla mahalleye girdi. Sel sularının bastığı mahallede evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtaran ekipleri, kurtardıkları vatandaşları botlarla mahalleden çıkardı. Ekipler Değirmenyolu Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan 16 yetişkin ve 5 çocuğu kurtarırken, Aknehir Mahallesi'nde de 4 yaşlı, 1 engelli ve 3 çocuk kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.