Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da sel felaketi! 4 can kaybı, 17 yaralı! Bakan Çiftçi: “Devletin tüm kurumlarıyla sahadayız”
Giriş Tarihi: 23.05.2026 16:58

Hatay’da 20-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında etkili olan kuvvetli yağışlar, başta Antakya, Defne, Samandağ, Dörtyol ve Reyhanlı ilçeleri olmak üzere birçok bölgede sel ve su baskınlarına yol açtı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaşanan afet sonrası devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu açıkladı. Bakan Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre il genelinde toplam 1.894 ihbar alındı. İhbarların 1.888’inin su baskını kaynaklı olduğu belirlenirken, olaylara 2 bin 261 personel ile 867 araç ve iş makinesiyle müdahale edildiği bildirildi.

Hatay'da 20-22 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi kayboldu, yüzlerce vatandaş tahliye edildi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaşanan afet sonrasında devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirtti.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet bölgesine destek amacıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Ankara, Malatya, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Niğde, Konya ve Mersin'den arama-kurtarma ekipleri, bot ve drone sevk edildi. Samandağ ilçesinde kaybolduğu değerlendirilen bir vatandaşı arama çalışmaları ise sürüyor.

Sel, heyelan ve göçük olaylarında 4 vatandaş hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Yağışlar nedeniyle 495 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi, 32 vatandaşın ise geçici barınma merkezlerinde misafir edildiği açıklandı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında 2 hanenin yıkıldığı, 10 hanenin az hasarlı olduğu belirlendi. Ayrıca 39 hanenin hasarsız olduğu, 5 hanenin ise değerlendirme dışı bırakıldığı kaydedildi.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Mayıs için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun mesajı iletti.

