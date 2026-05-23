Hatay’da selde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kuvvetli yağışların ardından Samandağ ilçesinde sel felaketi yaşandı. Yaşanan felakette Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay köprüsünün Samandağ'a gidiş yönünün çökmesine neden oldu. Çökme esnasında araçlarıyla birlikte nehre düşen 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel akıntıya kapılarak kayboldu.

Yaşanan olay sonrası AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekibin katıldığı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının ikinci gününde 19 yaşında ki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ederken, ekipler yapılan bir ihbar aldı. Yapılan ihbarda bir vatandaşın yakınlarının bahçesinde budama çalışması yaparken bahçe içerisinde erkek cesedinin bulduğu bilgisi geldi. Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından erkek cesedinin selde kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa'şa ait olduğunu belirledi. Talihsiz gencin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör