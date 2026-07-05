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Giriş Tarihi: 5.07.2026 09:21

Hatay'da sokağı saran kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!

Hatay'da ağaçlık alandan gelen koku üzerine yapılan kontrollerde, incir ağacına asılmış halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cansız beden otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

İHA
Hatay’da sokağı saran kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!
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Olay, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde yaşandı. Ağaçlık alandan gelen kokuyu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede yapılan kontrollerde incir ağacına asılı halde erkek şahıs cesedi bulundu.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları kontrollerin ardından şahsın cesedi asılı olduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cansız beden, cenaze aracıyla otopsi için kaldırıldı. Şahsın orta yaşlarda olduğu belirlenirken, kimliği ve kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

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Hatay'da sokağı saran kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!
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