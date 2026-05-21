Hatay’da suç örgütüne operasyon! Esnafı haraca bağlayan ve fuhuş yaptıran 28 şüpheli tutuklandı

36 GÖZALTI

Yapılan çalışmalarda örgüt üyelerinin kasten yaralama, birden fazla kişiyle geceleyin yağma, fuhuş, 6136 SKM, tehdit, tefecilik ve görevi kötüye kullanma suçları olmak üzere 23 farklı olaya karıştıkları tespit edildi. Polis ekiplerince 14 Mayıs günü sabah saat 06.00'da 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt liderleri de dahil 36 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şahsın cezaevinde olduğu tespit edildi, 5 şahsın ise ifadelerine başvuruldu.