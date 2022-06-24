Hatay’da tuzaklanmış EYP tespit edildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK-KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen Eren Abluka -12 Şehit J.Er Hacı Bestami GÜRZ (Amanoslar) operasyonu kapsamında 2 adet sığınak ve 1 adet depo tespit edildi.

İcra edilen operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış 20 kg EYP ile "A4" patlayıcı ve elektrikli kabloya bağlı 2 adet fünye ile depo içerisinde çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış olup, tespit edilen EYP ile diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.