Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da tuzaklanmış EYP tespit edildi
Giriş Tarihi: 24.6.2022 12:24 Son Güncelleme: 24.6.2022 12:45

Hatay’da tuzaklanmış EYP tespit edildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da tuzaklanmış EYP tespit edildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK-KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen Eren Abluka -12 Şehit J.Er Hacı Bestami GÜRZ (Amanoslar) operasyonu yapıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK-KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen Eren Abluka -12 Şehit J.Er Hacı Bestami GÜRZ (Amanoslar) operasyonu kapsamında 2 adet sığınak ve 1 adet depo tespit edildi.

İcra edilen operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış 20 kg EYP ile "A4" patlayıcı ve elektrikli kabloya bağlı 2 adet fünye ile depo içerisinde çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış olup, tespit edilen EYP ile diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük darbe! Abdülkerim ezeli rakibe gidiyor...
SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Mahmut Efendi'nin torunu sosyal medyadan açıkladı
YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri: 2022 ÖSYM YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı?
SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı için rakamlar netleşti! SSK ve BAĞKUR 2022 en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli zammı temmuz 2022 ne zaman açıklanacak? Bakan Nebati yüzde 40 dedi! SSK ve BAĞKUR en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı
MAHMUT EFENDİ'NİN SÖZLERİ VE HAYATI: 93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatı ve sözleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ: Temmuz müjdesi! Gündemdeki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
SON DAKİKA | İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanacak: Vefat haberini alanlar akın etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da tuzaklanmış EYP tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA