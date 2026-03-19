Hatay’da Uzun Çarşı’da bayram yoğunluğu

6 Şubat depreminde en çok yara alan şehirlerden biri olan Hatay'da bulunan tarihi Uzun Çarşı aslına uygun şekilde restore ediliyor. Şubat Dördüncü kuşak helva imalatçısı olan Şahap Fansa (43) ve ailesinin birlikte işlettiği Fansa tatlıcılıkta bayram yoğunluğu yaşıyor. Depremzede Hataylılar, özellikle Ramazan ayında 'Ramazan Küncülü Helvasını' almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Dükkanında Hatay'ın yöresel kabak tatlısı, kerebiç ve Hatay Kömbesi'nin yapıp satan Şahap Fansa ve çalışanları Ramazan özel kıyafetleriyle vatandaşlara hizmet veriyor. Şahap Fansa, "Depremden sonra memleketimizi hiç terk etmedik. Hatay yıkıldı, biz yıkılmadık ve hiç bir zaman da yıkılmayacağız. Kayıplarımız oldu, yara aldık. Ama şimdi yaralarımızı iyileştirdik. Hataylı hemşerilerimize Ramazan Küncülü Helvasını yaparak onları bu lezzetten mahrum bırakmıyoruz. Allah devletimizden razı olsun, bizi zor durumda bırakmadı" dedi.

ÇARŞIMIZ CIVIL CIVIL

Kırk metre karelik alanda eşiyle birlikte bakırcılık yapan 1 çocuk babası Cemal Azizoğlu (60) ise 3 kuşaktır Hataylılara hizmet ediyor. Depremde 'Bakırcılar Çarşısın'daki tarihi dükkanlarının ağır hasar aldığını anlatan Azizoğlu, "Devletimiz, bu arayı kiralayarak kısa sürede inşa ettiği çarşıya biz esnafları yerleştirerek para kazanmamızı sağladı. Temiz, ferah bir ortamda müşterilerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hataylılar da bu yeni yapılan çarşıya alıştı. Eskisi gibi çarşımız cıvıl cıvıl oldu" diye duygularını dile getirdi.

KENTTEKİ CANLILIK YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Çocukları Miray (10), İsmail Aras (7) ve Alper Uras (3) ile birlikte bayram alış verişine çıkan Halil Bulut (34) yavrularını şeker ve bayramlık aldı. Halil Bulut, "Hatay eskiden de güzeldi ama şimdi daha da güzel olacak. Çocuklarımla birlikte bayram alış verişine geldik. Yoğunluk var, kentteki canlılık yüzleri güldürüyor" diye konuştu. Ramazan Küncülü Helvası'ndan almak için iş yeri önünde uzun kuyruklar oluşturan Hataylılar da "Şehrimiz, eski renkli görüntülerine kavuştu. Her geçen gün daha da iyi olacak. Kısa sürede Hatay'ı ağaya kaldıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dediler.