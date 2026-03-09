Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da yangın paniği: 1’i bebek 3 kişi dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 9.03.2026 00:30

Hatay’da yangın paniği: 1’i bebek 3 kişi dumandan etkilendi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 5 katlı bir binanın merdiven boşluğundaki elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1’i bebek 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yangın, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıktı. Merdiven boşluğunda bulunan tesisat kabloları ile elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle binanın içi kısa sürede dumanla kaplandı.

Panik yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında binada mahsur kalan yaklaşık 30 kişi ise itfaiye erleri tarafından tahliye edildi.

Yangın söndürülürken dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

