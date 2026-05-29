Hatay’da yürekler ağza geldi! Odun uğruna canını hiçe saydı: Korku dolu anlar kamerada
Hatay’da şiddetli yağışlarla beraber debisi artan dereye girmeye çalışan vatandaş dehşete düşürdü. Şahsın suyun taşıdığı odunları almaya çalışırken canını hiçe saydığı korkunç olay kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kentin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan Deli çay aşırı yağışla birlikte taştı.
ODUNLAR İÇİN CANINI RİSKE ATTI
Debisi artan derede suyun taşıdığı odunları almaya çalışan şahıs canını hiçe saydı. Vatandaşın, çevredekilerin uyarılarını hiçe sayarak odunları dereden çıkarması dikkat çekti.