Hatay’daki kanlı infazda bir aile yok oldu: Anne-baba öldü, kızları ağır yaralı! Kan donduran detaylar...

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KABETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cemile Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Cemile Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi M.D. ise polis tarafından yakalandı.