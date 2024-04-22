Hataylı Apo tutuklandı... Ticari taksiyle uyuşturucu satıyordu

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kullandığı ticari taksiyle uyuşturucu madde ticareti yapan ve "Hataylı Apo" olarak tanınan taksi sürücüsü A.V.'yi yakaladı.

A.V.'nin Şişli İlçesi Bozkurt Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yapılan aramalarda; 38,74 gram Kokain maddesi, 124 gram sıkıştırılmış Esrar maddesi, 50 hap, 46 bin 250 lira, 80 Dirhem ve 490 dolar nakit para ele geçirildi. Yasal işlemleri sonrası "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı A.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.