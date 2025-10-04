Hatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir, hangi görevlerde bulundu? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler biyografisi

Resmî Gazete'de yayımlanan atamalar arasında, Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getirilmesi dikkat çekti. Peki, Hatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler biyografisi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Hüseyin Hazırlar, Hafiz Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı zamanda Din İşleri Yüksek Kurulu'na ve genel müdürlüklere yeni isimler atandı.

HATİCE BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER KİMDİR?

Hatice Boynukalın Şenkardeşler, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Akademik kariyerine yüksek lisans çalışmasıyla devam eden Şenkardeşler, 2010 yılında "Serahsî'nin Aile Hukuku Hükümlerinin Gayelerine İlişkin Analizleri" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında ise "Şehâbeddin Karâfî'nin Fıkıhtaki Yeri" konulu doktora çalışmasını tamamlayarak akademik unvanını aldı.

2004-2010 yılları arasında Orta Doğu ve siyaset konularına odaklanarak Anlayış Dergisi'nde yazılar kaleme aldı ve çeşitli tercüme çalışmaları yürüttü. 2018 yılından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik görevini sürdüren Şenkardeşler, 3 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. Akademik çalışmalarını özellikle mukayeseli fıkıh, fıkıh-usul ilişkisi ile Maliki mezhebi usul ve füru konuları üzerinde yoğunlaştırmaktadır.