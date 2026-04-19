Haberler Yaşam Haberleri Hatice, takıntılı eşin hedefi oldu
Giriş Tarihi: 19.04.2026

Gaziantep’te kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Cumali Özkes, eski eşi Hatice Kübra Duran’ı bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te bıçaklanarak öldürülen 26 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Kübra Duran'ı cezaevinden yeni çıkan eski kocasının öldürdüğü ortaya çıktı. 16 Nisan 2026 tarihinde Nizip ilçesinin Tahtani Mahallesinde meydana gelen olayda, Cumali Özkes (36) Hatice Kübra Duran'ı (27) bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Kübra Duran kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan saldırgan ise ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının en büyüğü 8 yaşında olan 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Katilin Hatice Kübra Duran'ın eski eşi olduğu, çiftin şiddet ve geçimsizlik nedeniyle boşandığı Cumali Özkes'in kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

