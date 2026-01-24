Hatice’yi ölüme götüren arkadaşına ödül gibi ceza

Konya'da konuşmak için çağırdığı eski kız arkadaşı Hatice Deveci'yi (21) aracına alıp, 2.22 promil alkollü halde kaza yaparak ölümüne neden olan Hamdi Çıray (23) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Asli kusurlu olduğu belirtilen sanık hakkında 'bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 3 Aralık'ta akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Hamdi Çıray yönetimindeki otomobil, aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle kontrolden çıkarak önce refüje, sonra ağaca çarparak ters dönmüş, ardından da başka bir otomobile çarpmıştı. Hamdi Çıray'ın yaralandığı kazada, araçta bulunan eski kız arkadaşı Hatice Deveci ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza sırasında 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen Çıray, emniyetteki ifadesinde alkollü olduğunu itiraf ederek "Hatice'ye buluşalım dedim ve onu evinden aldım. Yolda Hatice telefonuma bakıyordu. Telefonumu ver dedim, vermedi. Arkamdan bir araç sürekli selektör yapıyordu. Hem araca hem de Hatice'ye sinirlendiğim için gaza yüklendim. Aracın ne kadar hızlandığını hatırlamıyorum. Kaza olduğunda alkolden dolayı sarhoş değildim. Ani sinir ve arabayı hızlı kullanmamdan dolayı kaza oldu" dedi. Çıray, 13 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

9 YILA KADAR HAPİS

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede alkollü araç kullanan Hamdi Çıray hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.