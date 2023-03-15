Hatime Başlarken Niyet Edilir Mi? Hatime Başlarken Ne Diye Niyet Edilir?

Hatime başlarken niyet edilir mi sorusunu hadis eksenli incelemekte fayda vardır. Hatime başlarken ne diye niyet edilir sorusunun cevabını din âlimlerinin ilgili eserlerinde de bulabilirsiniz. Hatime başlama duası var mı incelemesi ile hatim çok daha uygun şekilde yapılacaktır. Şekle takılıp esası kaçırmak uygun olmasa da niyet ve dua ile hatime başlanması daha uygundur. Hatime başlamadan önce nasıl niyet etmek gerekir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hatime Başlarken Niyet Edilir Mi?

Hatime başlarken niyet etmek uygundur. Bu niyetin şekli ve nasıl yapılacağı ile ilgili dini kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Fakat "niyet ettim Allah rızası için Kuran'ı hatmetmeye" gibi bir niyetle Kuran hatmine başlanabilir.

Niyetten sonra hatim öncesi dua etmeyi de düşünebilirsiniz. Niyet ve duadan sonra Kuran'ı okumaya başlayabilirsiniz. Kuran'ı ezbere bilenler hafızasından Kuran'ı okuyabileceği gibi ezbere bilmeyenler Kuran'ı yüzünden okuyabilir.

Hatime Başlama Duası Var Mı?

Dini kaynaklarda hatime başlama niyeti ya da hatime başlama duası adı altında bir şey yoktur. Fakat meşhur dua kitabı Mecmuatu'l Ahzap kitabında yer alan Al-i İmran Suresi'nin 53. Ayeti Kuran'a başlamadan önce yapılacak olan niyetten sonra okunabilir. Bu ayetin Türkçe karşılığı aşağıdaki gibidir.

"Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Hz. Muhammed (S.A.V.)'e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz." Mecmuatu'l Ahzap dua kitabında bulunan farklı ayet ya da duaları da okuyabilirsiniz.