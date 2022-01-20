Hatırlatma dozu için Turkovac kampanyası

SağlıkBakanlığı 2. doz aşısını tamamlayanların hatırlatma aşısını TURKOVAC vurulması için hafta başından itibaren kampanya başlatıyor. Kabine toplantısının ardından gazetecilerle sohbet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik hastalığı olanlarla 65 yaşın üstündekilere hatırlatma dozu için özel çalışma niteliğinde olan kampanya için değerlendirmelerde bulundu. İlk kez 2 doz mRNA aşısı üzerine bir inaktif aşı çalışmasının TURKOVAC olacağını belirten Koca, "Proje 24 Ocak Pazartesi günü Ankara'da başlayacak. Vatandaşlar üzerindeki antikor değişimini gözlemlemek için çalışma başlatacağız. BioNTech aşılı vatandaşlara Turkovac uygulanarak antikor grafiğini izleyeceğiz" diye konuştu. Bakan Koca, mRNA üzeri inaktif aşı çalışmasının dünyada ilk olacağını da sözlerine ekledi.