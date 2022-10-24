Haberler Yaşam Haberleri Hatuniye Medresesi Nerede? Hatuniye Medresesi Hangi Beyliğe Ait, Özellikleri Neler ve Kim Yaptı?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:43 Son Güncelleme: 24.10.2022 13:43

Hatuniye Medresesi Nerede? Hatuniye Medresesi Hangi Beyliğe Ait, Özellikleri Neler ve Kim Yaptı?

Ülkemizde pek çok farklı yapı ve özellikle medrese bulunuyor. Medreseler mimari yapıları ve tarihi nedeni ile her yıl birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bu yazımızda en meşhur medreseler arasında yer alan Hatuniye Medresesi nerede sorusunu yanıtladık. Eğer siz de Hatuniye Medresesi hangi beyliğe ait, özellikleri neler ve kim yaptı diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hatuniye Medresesi Nerede? Hatuniye Medresesi Hangi Beyliğe Ait, Özellikleri Neler ve Kim Yaptı?

Gülbahar Medresesi, Meydan Medresesi ve Sultaniye Medresesi adları ile de bilinen Hatuniye Medresesi, mimari açıdan bakıldığında eyvanlı medreselerinin önde gelen örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle pek çok insan Hatuniye Medresesi hangi beyliğe ait, özellikleri neler diye merak ediyor. Peki, Hatuniye Medresesi nerede ve kim yaptı? Konu ile ilgili tüm detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

HATUNİYE MEDRESESİ KİME AİT?

Hatuniye Medresesi hangi devlete ait ve Hatuniye Medresesi kim yaptı soruları sıklıkla gündeme geliyor. Hatuniye Medresesi, Osmanlı Dönemi zamanı içerisinde II. Bayezid'in annesi olan Gülbahar Hatun adına yapılmıştır.1485 yılında yaptırılan medrese, eski dönemden günümüze kadar gelmiştir.

HATUNİYE MEDRESESİ NEREDE?

Hatuniye Medresesi, Tokat şehrinde yer almaktadır. Şehir merkezine yakın bir konumda yer alan Hatuniye Medresesi, Tokat'ın Meydan Mahallesi içerisinde bulunuyor. Medresenin yanında Hatuniye Camii de yer alıyor.

Öte yandan Hatuniye Medresesi adında birkaç medrese daha bulunuyor. Bunlardan biri Dulkadiroğulları Beyliği'ne ait Hatuniye Medresesi Kayseri'de yer alıyor. Karaman ve Erzurum şehirlerinde de Hatuniye Medresesi bulunmaktadır. Medreselerin yapıldığı dönemler yıllara göre değişiklik göstermektedir.

HATUNİYE MEDRESESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Hatuniye Medresesi'nin çeşitli özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Osmanlı Devleti Dönemi içerisinden gelmiş olan en eski yapı olarak bilinir.
  • Tokat şehrinde yer alan en yüksek alanı kaplayan bir yapıdır.
  • Tokat şehrindeki en önemli medreseler arasında yer almaktadır.
  • Hatuniye Medresesi eski bir yapı olduğundan ziyarete açılmadan önce restore edilmiştir.

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Hatuniye Medresesi Nerede? Hatuniye Medresesi Hangi Beyliğe Ait, Özellikleri Neler ve Kim Yaptı?
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