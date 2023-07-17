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Giriş Tarihi: 17.7.2023 09:14 Son Güncelleme: 17.7.2023 09:14

Hava Burçları - Hava Grubu Burçları Hangileri, Özellikleri Neler?

Astrolojide yer alan burçlar, kendi içinde de gruplara ayrılır. Bunlardan biri de hava grubu burçlardır. Hava burçları da diğer grup burçlar gibi 3 adettir. Hava etkili burçlar, kişinin özelliklerini, ilişki durumunu tespit etmekte çok etkilidir. Peki, hava grubu burçları hangileri? Bu burçların özelliklerini bilmeniz, diğer burçlar hakkında da yorum yapmanızı sağlayacaktır. Hava elementi burçları ve bunların özelliklerini sizler için araştırdık.

Hava Burçları - Hava Grubu Burçları Hangileri, Özellikleri Neler?

Hava burçları denildiğinde akla 3 farklı burç gelir. Kişinin ilişki durumu, duygusal yapısı, tamamen bu burçlarla ilgilidir. Hava etkili burçlar da daha çok duygusal açıdan değerlendirilir. Hava grubu burçları hangileri sorusu için astroloji kaynaklarından istifade edebilirsiniz. Küçük bir internet araştırması ile de bu burçların hangileri olduğuna cevap bulabilirsiniz. Hava elementi burçları ve bunların özellikleri yazımızın devamında.

Hava Burçları

Hava burçları, astrolojide kullanılan bir terimdir. Hava etkili burçlar aşağıda sıralanmıştır.

  • Terazi
  • İkizler
  • Kova

Hava burçlarının en üstün özellikleri iletişim becerisidir. Fikirlerini yaymakta ve kabul ettirmekte çok marifetli olan bu burçlar aynı zamanda değişim rüzgârı da taşır. Entelektüel olan bu burç sahipleri zaman zaman da hayalperest yapıdadırlar. Hava burçlarının genel anlamda öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • İletişim becerileri yüksek
  • Zeki
  • Espri kabiliyeti olan
  • Analitik düşünebilen
  • Özgür ruh yapısına sahip
  • Sosyal becerisi yüksek

Hava Elementi Burçları

Hava elementi burçları, duygusal yönü çok kuvvetli olan burçlar değildir. Daha çok iletişim ve sosyal anlamda öne çıkarlar. Analitik düşünme kabiliyeti yüksek olan bu bireyler, özellikle sayısal derslerde çok başarılı olurlar. Sosyal ortamlardaki girişken yapısı ile de öne çıkan bu bireyler, espri yapmaktan çekinmez ve çevresindeki insanları güldürebilir. Bu burçlar genel anlamda sempatik kişilerdir.

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Hava Burçları - Hava Grubu Burçları Hangileri, Özellikleri Neler?
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