Hava Burçları - Hava Grubu Burçları Hangileri, Özellikleri Neler?

Hava burçları denildiğinde akla 3 farklı burç gelir. Kişinin ilişki durumu, duygusal yapısı, tamamen bu burçlarla ilgilidir. Hava etkili burçlar da daha çok duygusal açıdan değerlendirilir. Hava grubu burçları hangileri sorusu için astroloji kaynaklarından istifade edebilirsiniz. Küçük bir internet araştırması ile de bu burçların hangileri olduğuna cevap bulabilirsiniz. Hava elementi burçları ve bunların özellikleri yazımızın devamında.

Hava Burçları

Hava burçları, astrolojide kullanılan bir terimdir. Hava etkili burçlar aşağıda sıralanmıştır.

Terazi

İkizler

Kova

Hava burçlarının en üstün özellikleri iletişim becerisidir. Fikirlerini yaymakta ve kabul ettirmekte çok marifetli olan bu burçlar aynı zamanda değişim rüzgârı da taşır. Entelektüel olan bu burç sahipleri zaman zaman da hayalperest yapıdadırlar. Hava burçlarının genel anlamda öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

İletişim becerileri yüksek

Zeki

Espri kabiliyeti olan

Analitik düşünebilen

Özgür ruh yapısına sahip

Sosyal becerisi yüksek

Hava Elementi Burçları

Hava elementi burçları, duygusal yönü çok kuvvetli olan burçlar değildir. Daha çok iletişim ve sosyal anlamda öne çıkarlar. Analitik düşünme kabiliyeti yüksek olan bu bireyler, özellikle sayısal derslerde çok başarılı olurlar. Sosyal ortamlardaki girişken yapısı ile de öne çıkan bu bireyler, espri yapmaktan çekinmez ve çevresindeki insanları güldürebilir. Bu burçlar genel anlamda sempatik kişilerdir.