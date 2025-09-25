Hava destekli operasyonla büyük darbe! 1 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da 41 farklı alanda yapılan çalışmalarda, 12 bin 865 kök hint keneviri ele geçirildi. Tarım arazisi olarak kullanılan alanların dışında kalan yerlerde de hem arama tarama hem de helikopterden alınan görüntü ile tespit edilerek imha edilen kenevirin 3 ton Skunk üretimine uygun olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor. Diyarbakır Narkotik Polisince yapılan sabit ve şok uygulamalarda da, 22 kilo 500 gram skunk, 6 kilo 500 gram toz esrar yakalandı ve 3 kişi tutuklandı.

YABANCI UYRUKLU KURYE

Diyarbakır Narkotik Polisince yapılan uygulamalarda, yabancı bir kişinin hareketleri şüphe çekti. Şüphelinin hastanede yapılan muayenesinde,

97 kapsül halinde; 300 gram eroin ile 435 gram metamfetamin maddesi bulundu. Yapılan işlemlerinin ardından yabancı şahıs tutuklandı. Son 10 gün içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan/yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine ve yine sokak satıcılığı yapan şahıslar hakkında yürütülen münferit soruşturmalar ve yakalamalar sonucunda; 40 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 16'sı tutuklandı, 12 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK ANKA OPERASYONU

Operasyonlar kapsamında 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan ve 3 ay süren çalışmalar sonucunda ANKA adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu/uyarıcı madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.