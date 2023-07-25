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Giriş Tarihi: 25.7.2023 14:23

Havacılık Müzesi Nerede? Havacılık Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar? st1

Havacılık Müzesi nerede, nasıl gidilir araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. Ülkemizin en modern ve tutulan müzelerinden biri olan Havacılık Müzesi duyanların heyecanla görmek istediği, hakkında bilgi sahibi olmak istediği kültürel merkezlerimizden biridir. Havacılığa ilgi duyan kimselerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri olan Havacılık Müzesi’ne gidecek olanlar giriş ücreti ne kadar ve müze kart geçiyor mu araştırmaktadır.

Havacılık sektörü ülkemizde hem askeri hem sivil alanlarda oldukça gelişmiş olduğu için bireyler havacılığa oldukça ilgi duymaktadır. Bu konuda bilgilenmek isteyen vatandaşlar oldukça şanslı çünkü İstanbul ilimizde örnek niteliklere sahip bir Havacılık Müzesi bulunmaktadır. Bahsi geçen müzeye gidecek olanlar sıklıkla Havacılık Müzesi nerede, nasıl gidilir sorularına yanıt aramaktadır. Vatandaşların gitmeden evvel yanıt aradığı 'Havacılık Müzesine nasıl gidilir' sorusunun yanıtlarını alternatifleriyle derledik.

Havacılık Müzesi Nerede

Hava Kuvvetleri Müzesi diğer bilinen ismiyle Havacılık Müzesi, İstanbul ilimizde yer almaktadır. Bakırköy ilçesinin Yeşilköy Mahallesi içindeki askeri havaalanının hemen yanında bulunan müze günümüzde en sık ziyaretçi ağırlayan merkezlerden biridir. Müze 16 Ekim 1985 tarihinde dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Halil Sözer tarafından ziyaretçilere açıldığı günden bu yana İstanbul'da yılın her dönemi rağbet gören mekanlardan biri olmuştur. Toplam sekiz adet sergi salonun bulunduğu Havacılık Müzesinin içinde Türk Havacılığında kullanılmış uçak türlerinden 1.Dünya Savaşında kullanılan uçakların hem maket hem de asılları sergiye çıkmaktadır. Müzenin içerisinde kafeterya, havacılığa dair pek çok belge ve kitabın bulunduğu kütüphane, hem sinema gösterimi hem de konferanslar için ayrılmış bir salon mevcuttur.

Havacılık Müzesine Nasıl Gidilir?

Havacılık Müzesine gitmek için vatandaşların pek çok alternatif seçme şansları mevcuttur. İstanbul içi ulaşımda toplu taşıma tercih eden bireyler eğer Anadolu Yakasından geliyor alternatif ulaşım yolları şunlardır;

  • Kadıköy metro durağından Kadıköy-Sabiha Gökçen seferli metroya binip Ayrılıkçeşmesi durağında inerek Marmaray ile aktarma yaparak Yeşilköy durağında inebilir.

  • Üsküdar'dan direkt Marmaraya binip Yeşilköy durağında inebilir.

  • Otobüsle gelecek olanlar ise 73Y, BN1, BN2 ve BN3 numaralı seferlere binebilir.

Özel araçla ulaşım sağlayacak olanlar ise E-5 yahut E-6 karayoluna çıktıktan sonra, tabelalardan Yeşilköy Askeri Hava Limanı yönü istikametinden giderek Havacılık Müzesine ulaşabilir.

Havacılık Müzesi ziyaret gün ve saatleri hafta içi (pazartesi günleri kapalı) 09.00-16.00, hafta sonu ise 09.00-17.00 saatleri arasındadır. Müzenin giriş tarifesi 18 yaş altı öğrenci, 65 yaş üstü, şehit yakınları ve gaziler için ücretsizdir. Havacılık Müzesinde müze kartlar geçerli değildir.

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Havacılık Müzesi Nerede? Havacılık Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar? st1
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