Havacılık Yönetimi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Havacılık yönetimi bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Havacılık yönetimi taban puanları 2022 sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Üniversite tercihleri öncesinde seçecekleri bölüme ve üniversiteye karar verecek öğrenciler farklı bölümlere yoğun ilgi gösteriyor. Peki, ÖSYM ile 2022 havacılık yönetimi üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, havacılık yönetimi taban puanları…
2022 HAVACILIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 havacılık yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
HAVACILIK YÖNETİMİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
HAVACILIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|25.771
28.700
37.062
44.700
|369,95679
406,39129
388,74334
370,05847
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
13+0
8+0
8+0
|10
13
8
8
|101.579
63.000
64.547
74.900
|319,55472
382,88678
368,16210
347,73381
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(Burslu)
|EA
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|110.605
70.800
69.040
80.200
|315,56168
378,63603
365,37269
344,54654
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
5+0
3+0
3+0
|6
5
3
3
|131.665
134.000
111.550
119.000
|307,11624
349,13516
342,41222
324,49053
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|163.920
119.000
107.625
110.000
|295,90985
355,70849
344,29168
328,78735
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|11+0
10+0
5+0
7+0
|11
10
5
7
|167.274
117.000
80.801
89.500
|294,83015
356,51668
358,36414
339,22640
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|6+0
15+0
15+0
—
|6
15
15
—
|172.864
177.000
176.227
—
|293,11190
332,75999
317,15672
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|4+0
5+0
3+0
5+0
|4
5
3
5
|192.233
153.000
131.730
181.000
|287,52610
341,70185
333,58517
301,83235
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
11+0
6+0
6+0
|10
11
6
6
|197.809
191.000
152.387
160.000
|286,02089
328,06749
325,50324
308,62094
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|9+0
11+0
6+0
5+0
|9
11
6
5
|198.856
155.000
99.939
111.000
|285,73124
341,02999
348,11298
328,44757
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|11+0
10+0
5+0
4+0
|11
10
5
4
|217.850
227.000
164.560
171.000
|280,88102
316,75618
321,10247
305,07465
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|222.775
164.000
143.813
151.000
|279,65129
337,36208
328,73197
311,90669
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
5+0
3+0
3+0
|6
5
3
3
|226.718
259.000
181.003
195.000
|278,69156
308,13632
315,59490
297,84412
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|12+0
11+0
6+0
6+0
|12
11
6
6
|263.163
225.000
181.152
170.000
|270,59032
317,42333
315,54732
305,35384
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|267.149
190.000
182.818
196.000
|269,77746
328,60390
315,01394
297,42337
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|10+0
9+0
4+0
4+0
|10
9
4
4
|273.287
271.000
203.121
171.000
|268,53794
304,86423
308,79892
304,97189
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|293.815
254.000
240.510
286.000
|264,54795
309,35391
298,66783
276,24103
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|308.326
296.000
—
—
|261,86167
298,86917
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|313.156
—
—
—
|260,99966
—
—
—
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|318.947
326.000
—
—
|259,97553
292,13742
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|341.429
269.000
258.432
297.000
|256,19343
305,50916
294,32567
273,99738
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|4+0
9+0
—
—
|4
9
—
—
|345.765
420.000
—
—
|255,48056
274,11150
—
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(Burslu)
|EA
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|350.271
373.000
—
—
|254,75232
282,59104
—
—
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|351.239
262.000
250.732
—
|254,59790
307,18476
296,20209
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|351.851
250.000
218.458
229.000
|254,50027
310,42920
304,47580
288,72003
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|3+0
9+0
—
—
|3
9
—
—
|355.289
447.000
—
—
|253,97131
269,59854
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|381.733
296.000
268.401
310.000
|249,90531
298,87038
292,04800
271,49494
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|433.613
298.000
264.378
304.000
|242,60844
298,35537
292,94874
272,60877
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|440.421
312.000
279.933
314.000
|241,71090
295,16542
289,48265
270,73492
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|442.752
305.000
284.927
—
|241,39807
296,74260
288,38868
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|448.090
272.000
252.833
285.000
|240,70660
304,64789
295,69052
276,27076
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|472.407
331.000
310.629
359.000
|237,63515
291,05373
283,07943
262,91198
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|1+0
1+0
—
—
|1
1
—
—
|488.907
581.000
—
—
|235,60149
250,30056
—
—
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|517.710
420.000
—
—
|231,88423
274,03228
—
—
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|558.930
—
—
—
|224,69261
—-
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|586.851
368.000
321.748
369.000
|202,11123
283,58369
280,89699
261,39757
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
5+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
800+20
1000+25
1000+25
|181
820
794
541
|Dolmadı
956.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
211,54958
Dolmadı
Dolmadı
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|32+0
25+0
10+0
22+0
|7
25
10
16
|Dolmadı
600.000
581.489
Dolmadı
|Dolmadı
247,94201
243,97295
Dolmadı
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
25+0
12+0
24+0
|2
25
12
9
|Dolmadı
943.000
606.784
Dolmadı
|Dolmadı
213,25913
241,28122
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|67
72
72
62
|Dolmadı
480.000
385.455
471.000
|Dolmadı
264,27710
269,71112
247,12942
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
1
0
|Dolmadı
—
474.979
Dolmadı
|Dolmadı
—
256,75662
Dolmadı
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|31
62
62
62
|Dolmadı
492.000
398.864
449.000
|Dolmadı
262,50129
267,58369
249,92511
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|8+0
5+0
5+0
9+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|12+0
12+0
9+0
11+0
|8
12
9
11
|Dolmadı
809.000
455.559
473.000
|Dolmadı
225,50011
259,35186
246,87664
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|5+0
12+0
6+0
12+0
|—
2
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
15+0
15+0
10+0
|1
13
15
10
|Dolmadı
—
646.269
541.000
|Dolmadı
—
237,24603
239,07793
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10+0
15+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|10
41
—
—
|Dolmadı
527.000
—
—
|Dolmadı
257,53317
—
—
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
50+2
40+1
—
|4
52
41
—
|Dolmadı
672.000
627.980
—
|Dolmadı
239,33819
239,08061
—
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|38
72
72
62
|Dolmadı
426.000
404.795
468.000
|Dolmadı
273,04636
266,65483
247,45843
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|32+0
34+0
—
—
|1
21
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|64+0
55+0
29+0
63+0
|27
55
29
32
|Dolmadı
555.000
685.379
Dolmadı
|Dolmadı
253,63671
233,42343
Dolmadı
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|51+0
51+0
—
—
|2
26
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|EA
|39+0
29+0
31+0
31+0
|2
29
31
31
|Dolmadı
745.000
681.400
694.000
|Dolmadı
231,64512
233,80668
221,83947
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|20+0
51+0
—
—
|—
4
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Ücretli)
|EA
|6+0
1+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
988.000
—
—
|Dolmadı
199,73876
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|62+0
58+0
4+0
21+0
|8
58
4
5
|Dolmadı
808.000
628.102
Dolmadı
|Dolmadı
225,61879
239,07005
Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|60+0
59+0
4+0
17+0
|6
59
4
4
|Dolmadı
887.000
539.248
Dolmadı
|Dolmadı
218,79241
248,73528
Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|50+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
—
—
—
|20
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|26+0
25+0
27+0
45+0
|—
15
15
10
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
45+0
—
—
|—
3
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|54+0
59+0
54+0
40+0
|15
59
54
40
|Dolmadı
646.000
642.785
700.000
|Dolmadı
242,31174
237,58598
220,58848
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|EA
|26+0
51+0
—
—
|3
13
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|15
62
62
—
|Dolmadı
475.000
417.515
—
|Dolmadı
265,14688
264,75861
—
|KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|4+0
10+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
| Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|6+0
5+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|55
72
72
62
|Dolmadı
361.000
305.518
326.000
|Dolmadı
284,89764
284,09610
268,55864
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Ücretli)
|EA
|1+0
1+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|56+0
47+0
—
—
|3
47
—
—
|Dolmadı
994.000
—
—
|Dolmadı
194,60994
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|61+0
56+0
—
—
|6
47
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|37+0
35+0
33+0
22+0
|31
35
33
22
|Dolmadı
432.000
422.167
327.000
|Dolmadı
271,96217
264,06855
268,41999
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|9+0
8+0
5+0
—
|—
8
5
—
|Dolmadı
830.000
783.342
—
|Dolmadı
223,69527
221,83999
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|53+0
59+0
48+0
56+0
|31
59
48
56
|Dolmadı
521.000
394.441
439.000
|Dolmadı
258,32564
268,27446
251,19253