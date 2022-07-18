Haberler Yaşam Haberleri Havacılık Yönetimi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Havacılık yönetimi bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:10

Havacılık Yönetimi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Havacılık yönetimi bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Tarihinden önce açıklanan YKS sonuçları ardından tercihler için araştırılan bölümler arasında havacılık yönetimi bölümü de yer alıyor. Bu bölümü tercih edecek aday öğrenciler çeşitli üniversitelerde sağlık yönetimi taban puanları araştırmasına koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 havacılık yönetimi üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, havacılık yönetimi taban puanları 2022…

Havacılık Yönetimi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Havacılık yönetimi bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Havacılık yönetimi taban puanları 2022 sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Üniversite tercihleri öncesinde seçecekleri bölüme ve üniversiteye karar verecek öğrenciler farklı bölümlere yoğun ilgi gösteriyor. Peki, ÖSYM ile 2022 havacılık yönetimi üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, havacılık yönetimi taban puanları…

2022 HAVACILIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 havacılık yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

HAVACILIK YÖNETİMİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

HAVACILIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 25.771
28.700
37.062
44.700		 369,95679
406,39129
388,74334
370,05847
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
13+0
8+0
8+0		 10
13
8
8		 101.579
63.000
64.547
74.900		 319,55472
382,88678
368,16210
347,73381
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(Burslu)		 EA 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 110.605
70.800
69.040
80.200		 315,56168
378,63603
365,37269
344,54654
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
5+0
3+0
3+0		 6
5
3
3		 131.665
134.000
111.550
119.000		 307,11624
349,13516
342,41222
324,49053
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 163.920
119.000
107.625
110.000		 295,90985
355,70849
344,29168
328,78735
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
10+0
5+0
7+0		 11
10
5
7		 167.274
117.000
80.801
89.500		 294,83015
356,51668
358,36414
339,22640
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 6+0
15+0
15+0
 6
15
15
 172.864
177.000
176.227
 293,11190
332,75999
317,15672
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 4+0
5+0
3+0
5+0		 4
5
3
5		 192.233
153.000
131.730
181.000		 287,52610
341,70185
333,58517
301,83235
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
11+0
6+0
6+0		 10
11
6
6		 197.809
191.000
152.387
160.000		 286,02089
328,06749
325,50324
308,62094
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 9+0
11+0
6+0
5+0		 9
11
6
5		 198.856
155.000
99.939
111.000		 285,73124
341,02999
348,11298
328,44757
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
10+0
5+0
4+0		 11
10
5
4		 217.850
227.000
164.560
171.000		 280,88102
316,75618
321,10247
305,07465
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 222.775
164.000
143.813
151.000		 279,65129
337,36208
328,73197
311,90669
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
5+0
3+0
3+0		 6
5
3
3		 226.718
259.000
181.003
195.000		 278,69156
308,13632
315,59490
297,84412
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 12+0
11+0
6+0
6+0		 12
11
6
6		 263.163
225.000
181.152
170.000		 270,59032
317,42333
315,54732
305,35384
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 267.149
190.000
182.818
196.000		 269,77746
328,60390
315,01394
297,42337
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 10+0
9+0
4+0
4+0		 10
9
4
4		 273.287
271.000
203.121
171.000		 268,53794
304,86423
308,79892
304,97189
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 293.815
254.000
240.510
286.000		 264,54795
309,35391
298,66783
276,24103
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 6+0
6+0

 6
6

 308.326
296.000

 261,86167
298,86917
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 8+0


 8


 313.156


 260,99966
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 9+0
9+0

 9
9

 318.947
326.000

 259,97553
292,13742
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 341.429
269.000
258.432
297.000		 256,19343
305,50916
294,32567
273,99738
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 4+0
9+0

 4
9

 345.765
420.000

 255,48056
274,11150
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(Burslu)		 EA 9+0
9+0

 9
9

 350.271
373.000

 254,75232
282,59104
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 351.239
262.000
250.732
 254,59790
307,18476
296,20209
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 351.851
250.000
218.458
229.000		 254,50027
310,42920
304,47580
288,72003
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 3+0
9+0

 3
9

 355.289
447.000

 253,97131
269,59854
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 381.733
296.000
268.401
310.000		 249,90531
298,87038
292,04800
271,49494
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 433.613
298.000
264.378
304.000		 242,60844
298,35537
292,94874
272,60877
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 440.421
312.000
279.933
314.000		 241,71090
295,16542
289,48265
270,73492
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 442.752
305.000
284.927
 241,39807
296,74260
288,38868
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 448.090
272.000
252.833
285.000		 240,70660
304,64789
295,69052
276,27076
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 472.407
331.000
310.629
359.000		 237,63515
291,05373
283,07943
262,91198
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 1+0
1+0

 1
1

 488.907
581.000

 235,60149
250,30056
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 50+2
40+1

 52
41

 517.710
420.000

 231,88423
274,03228
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 30+1


 31


 558.930


 224,69261
—-
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 586.851
368.000
321.748
369.000		 202,11123
283,58369
280,89699
261,39757
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
5+0


Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000+25
800+20
1000+25
1000+25		 181
820
794
541		 Dolmadı
956.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
211,54958
Dolmadı
Dolmadı
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 32+0
25+0
10+0
22+0		 7
25
10
16		 Dolmadı
600.000
581.489
Dolmadı		 Dolmadı
247,94201
243,97295
Dolmadı
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0
25+0
12+0
24+0		 2
25
12
9		 Dolmadı
943.000
606.784
Dolmadı		 Dolmadı
213,25913
241,28122
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 67
72
72
62		 Dolmadı
480.000
385.455
471.000		 Dolmadı
264,27710
269,71112
247,12942
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0

1
0		 Dolmadı

474.979
Dolmadı		 Dolmadı

256,75662
Dolmadı
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 31
62
62
62		 Dolmadı
492.000
398.864
449.000		 Dolmadı
262,50129
267,58369
249,92511
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 8+0
5+0
5+0
9+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 12+0
12+0
9+0
11+0		 8
12
9
11		 Dolmadı
809.000
455.559
473.000		 Dolmadı
225,50011
259,35186
246,87664
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 5+0
12+0
6+0
12+0
2

0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
15+0
15+0
10+0		 1
13
15
10		 Dolmadı

646.269
541.000		 Dolmadı

237,24603
239,07793
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 10+0
15+0
1

 Dolmadı


 Dolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 40+1
40+1

 10
41

 Dolmadı
527.000

 Dolmadı
257,53317
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
50+2
40+1
 4
52
41
 Dolmadı
672.000
627.980
 Dolmadı
239,33819
239,08061
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 38
72
72
62		 Dolmadı
426.000
404.795
468.000		 Dolmadı
273,04636
266,65483
247,45843
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 32+0
34+0

 1
21

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 64+0
55+0
29+0
63+0		 27
55
29
32		 Dolmadı
555.000
685.379
Dolmadı		 Dolmadı
253,63671
233,42343
Dolmadı
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 51+0
51+0

 2
26

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 EA 39+0
29+0
31+0
31+0		 2
29
31
31		 Dolmadı
745.000
681.400
694.000		 Dolmadı
231,64512
233,80668
221,83947
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 20+0
51+0
4

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Ücretli)		 EA 6+0
1+0
1

 Dolmadı
988.000

 Dolmadı
199,73876
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 62+0
58+0
4+0
21+0		 8
58
4
5		 Dolmadı
808.000
628.102
Dolmadı		 Dolmadı
225,61879
239,07005
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 60+0
59+0
4+0
17+0		 6
59
4
4		 Dolmadı
887.000
539.248
Dolmadı		 Dolmadı
218,79241
248,73528
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 50+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 34+0


 20


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 26+0
25+0
27+0
45+0
15
15
10		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 21+0
45+0
3

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 54+0
59+0
54+0
40+0		 15
59
54
40		 Dolmadı
646.000
642.785
700.000		 Dolmadı
242,31174
237,58598
220,58848
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 EA 26+0
51+0

 3
13

 Dolmadı


 Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
60+2
 15
62
62
 Dolmadı
475.000
417.515
 Dolmadı
265,14688
264,75861
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 4+0
10+0
1

 Dolmadı


 Dolmadı
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 6+0
5+0


Dolmadı


 Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 55
72
72
62		 Dolmadı
361.000
305.518
326.000		 Dolmadı
284,89764
284,09610
268,55864
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(Ücretli)		 EA 1+0
1+0


Dolmadı


 Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 56+0
47+0

 3
47

 Dolmadı
994.000

 Dolmadı
194,60994
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 61+0
56+0

 6
47

 Dolmadı


 Dolmadı
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 37+0
35+0
33+0
22+0		 31
35
33
22		 Dolmadı
432.000
422.167
327.000		 Dolmadı
271,96217
264,06855
268,41999
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 9+0
8+0
5+0
8
5
 Dolmadı
830.000
783.342
 Dolmadı
223,69527
221,83999
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 53+0
59+0
48+0
56+0		 31
59
48
56		 Dolmadı
521.000
394.441
439.000		 Dolmadı
258,32564
268,27446
251,19253
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