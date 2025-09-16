Havada nefes kesen şov

TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye'nin gururu savunma sanayisinin ürünleri hem sergilenecek hem de ziyaretçilere nefes kesen hava gösterileri yapacak. İşte TEKNOFEST'teki uçuş gösterileri...Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR, gökyüzünün kalkanı olarak TEKNOFEST İstanbul'da sergilenecek.Sivil havacılığın en sevilen uçakları Cirrus ve Cessna, TEKNOFEST İstanbul semalarında zarif uçuşlarıyla gökyüzünü süsleyecek.Türkiye'de lisans altında üretilen Sikorsky T-70 helikopterleri, ziyaretçilere heyecan verici anlar yaşatacak.Baykar tarafından geliştirilen hava aracı Bayraktar AKINCI, ileri teknolojisi ve taşıdığı mühimmatlarla gökyüzünü fethedecek.Türkiye'nin ilk katlanabilir kanat yapısına sahip SİHA'sı Bayraktar TB3, geleceğin savunma vizyonunu gözler önüne serecek.Modern F-16 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği imkansıza yakın hareketlerle TEKNOFEST'te ziyaretçilere nefes kesen dakikalar yaşatacak.TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ, özel gösteriyle izleyicileri büyüleyecek.Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 yakıt ikmal uçağı ve üç F-16'dan oluşan muhteşem uçuş ekibi, gökyüzünde eşsiz bir koreografi sergileyecek.Gökyüzünde süzülen paramotor ve yelken kanatlar, TEKNOFEST İstanbul'da izleyicilere adeta özgürlüğün dansını yaşatacak.Türk Kara Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gücü S-70 helikopterleri, "Çelik Kanatlar" ekibinin nefes kesen manevralarıyla TEKNOFEST'te izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak.Milli imkanlarla üretilen helikopterler, üstün manevra kabiliyeti ve ateş gücüyle TEKNOFEST İstanbul semalarında izleyenlere unutulmaz bir gösteri sunacak.Dinamik gösterileri ve yüksek manevra kabiliyetleriyle izleyenleri hayran bırakacak.Bayraktar TB2, TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşarak eşsiz bir gösteri sunacak.Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği olan savaş uçakları, üstün hız ve etkileyici manevralarıyla gökyüzünü titretecek.TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKSUNGUR, uzun süre havada kalma kabiliyeti ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle hünerlerini sergileyecek.İstanbul semalarında yaptıkları muhteşem gösteriler ile ziyaretçilerimize heyecan dolu ve unutulmaz anlar yaşatacak.