Havada nefes kesen şov

Giriş Tarihi: 17.9.2025

TEKNOFEST İstanbul, bu yıl da gösteri uçuşlarıyla hafızalara kazınacak. Bayraktar Akıncı’dan Solotürk’e, Hürkuş’tan Çelik Kanat’a yerli üretim hava araçları gökyüzünde izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak

TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye'nin gururu savunma sanayisinin ürünleri hem sergilenecek hem de ziyaretçilere nefes kesen hava gösterileri yapacak. İşte TEKNOFEST'teki uçuş gösterileri...
HİSAR: Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR, gökyüzünün kalkanı olarak TEKNOFEST İstanbul'da sergilenecek.
CIRRUS/CESSNA: Sivil havacılığın en sevilen uçakları Cirrus ve Cessna, TEKNOFEST İstanbul semalarında zarif uçuşlarıyla gökyüzünü süsleyecek.
T-70: Türkiye'de lisans altında üretilen Sikorsky T-70 helikopterleri, ziyaretçilere heyecan verici anlar yaşatacak.
BAYRAKTAR AKINCI: Baykar tarafından geliştirilen hava aracı Bayraktar AKINCI, ileri teknolojisi ve taşıdığı mühimmatlarla gökyüzünü fethedecek.
BAYRAKTAR TB3: Türkiye'nin ilk katlanabilir kanat yapısına sahip SİHA'sı Bayraktar TB3, geleceğin savunma vizyonunu gözler önüne serecek.
SOLOTÜRK: Modern F-16 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği imkansıza yakın hareketlerle TEKNOFEST'te ziyaretçilere nefes kesen dakikalar yaşatacak.
HÜRKUŞ: TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ, özel gösteriyle izleyicileri büyüleyecek.
KC-135 & 3xF16: Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 yakıt ikmal uçağı ve üç F-16'dan oluşan muhteşem uçuş ekibi, gökyüzünde eşsiz bir koreografi sergileyecek.
PARAMOTOR-YELKEN KANAT: Gökyüzünde süzülen paramotor ve yelken kanatlar, TEKNOFEST İstanbul'da izleyicilere adeta özgürlüğün dansını yaşatacak.
S-70 ÇELİK KANATLAR: Türk Kara Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gücü S-70 helikopterleri, "Çelik Kanatlar" ekibinin nefes kesen manevralarıyla TEKNOFEST'te izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak.
T-129 ATAK: Milli imkanlarla üretilen helikopterler, üstün manevra kabiliyeti ve ateş gücüyle TEKNOFEST İstanbul semalarında izleyenlere unutulmaz bir gösteri sunacak.
BEL 429-SKORSKY: Dinamik gösterileri ve yüksek manevra kabiliyetleriyle izleyenleri hayran bırakacak.
BAYRAKTAR TB2: Bayraktar TB2, TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşarak eşsiz bir gösteri sunacak.
F-16: Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği olan savaş uçakları, üstün hız ve etkileyici manevralarıyla gökyüzünü titretecek.
AKSUNGUR: TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKSUNGUR, uzun süre havada kalma kabiliyeti ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle hünerlerini sergileyecek.
TÜRK YILDIZLARI: İstanbul semalarında yaptıkları muhteşem gösteriler ile ziyaretçilerimize heyecan dolu ve unutulmaz anlar yaşatacak.

