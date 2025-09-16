Havada nefes kesen şov

TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye'nin gururu savunma sanayisinin ürünleri hem sergilenecek hem de ziyaretçilere nefes kesen hava gösterileri yapacak. İşte TEKNOFEST'teki uçuş gösterileri...
HİSAR:
Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR, gökyüzünün kalkanı olarak TEKNOFEST İstanbul'da sergilenecek.
CIRRUS/CESSNA:
Sivil havacılığın en sevilen uçakları Cirrus ve Cessna, TEKNOFEST İstanbul semalarında zarif uçuşlarıyla gökyüzünü süsleyecek.
T-70:
Türkiye'de lisans altında üretilen Sikorsky T-70 helikopterleri, ziyaretçilere heyecan verici anlar yaşatacak.
BAYRAKTAR AKINCI:
Baykar tarafından geliştirilen hava aracı Bayraktar AKINCI, ileri teknolojisi ve taşıdığı mühimmatlarla gökyüzünü fethedecek.
BAYRAKTAR TB3:
Türkiye'nin ilk katlanabilir kanat yapısına sahip SİHA'sı Bayraktar TB3, geleceğin savunma vizyonunu gözler önüne serecek.
SOLOTÜRK:
Modern F-16 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği imkansıza yakın hareketlerle TEKNOFEST'te ziyaretçilere nefes kesen dakikalar yaşatacak.
HÜRKUŞ:
TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ, özel gösteriyle izleyicileri büyüleyecek.
KC-135 & 3xF16:
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 yakıt ikmal uçağı ve üç F-16'dan oluşan muhteşem uçuş ekibi, gökyüzünde eşsiz bir koreografi sergileyecek.
PARAMOTOR-YELKEN KANAT:
Gökyüzünde süzülen paramotor ve yelken kanatlar, TEKNOFEST İstanbul'da izleyicilere adeta özgürlüğün dansını yaşatacak.
S-70 ÇELİK KANATLAR:
Türk Kara Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gücü S-70 helikopterleri, "Çelik Kanatlar" ekibinin nefes kesen manevralarıyla TEKNOFEST'te izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak.
T-129 ATAK:
Milli imkanlarla üretilen helikopterler, üstün manevra kabiliyeti ve ateş gücüyle TEKNOFEST İstanbul semalarında izleyenlere unutulmaz bir gösteri sunacak.
BEL 429-SKORSKY:
Dinamik gösterileri ve yüksek manevra kabiliyetleriyle izleyenleri hayran bırakacak.
BAYRAKTAR TB2:
Bayraktar TB2, TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşarak eşsiz bir gösteri sunacak.
F-16:
Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği olan savaş uçakları, üstün hız ve etkileyici manevralarıyla gökyüzünü titretecek.
AKSUNGUR:
TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKSUNGUR, uzun süre havada kalma kabiliyeti ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle hünerlerini sergileyecek.
TÜRK YILDIZLARI:
İstanbul semalarında yaptıkları muhteşem gösteriler ile ziyaretçilerimize heyecan dolu ve unutulmaz anlar yaşatacak.