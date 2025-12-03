Havai fişek şüphelisi, doğum günü listesinde bulundu!

Pendik Yenimahalle'de 28 Kasım gecesi mahalleli, yakın mesafeden peş peşe atılan havai fişeklerin sesiyle uykusundan irkildi. 9'uncu katta oturan bir kişi, fişeklerin camının hemen önünde patlaması nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşadı; cama çıkarak tepki gösterdi. O anlar bir çevre sakininin cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede tartışma yarattı. Bir kesim yaşananları eğlence olarak görürken, diğerleri bunu büyük bir saygısızlık ve tehlike olarak yorumladı.

SOKAK SAKİNLERİNİN DOĞUM TARİHLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Görüntülerin ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürü Dolunay Kaya'nın talimatıyla ekipler geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Polis, Gençkal Sokak'ta yoğunlaşıp havai fişeklerin doğum günü kutlaması amacıyla atılmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Bu doğrultuda sokakta yaşayanların doğum günleri tek tek kontrol edildi.

3 KİŞİ 29 KASIM DOĞUMLU ÇIKTI

İncelemede doğum günü 29 Kasım'a denk gelen üç kişi tespit edildi: 17 yaşındaki F.E., 22 yaşındaki Zehra Ö. ve 25 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Laman A. Çalışmaların devamında polis, Zehra Ö. ile görüştü. İlk ifadesinde erkek arkadaşı Halit Çolak'ın doğum günü sebebiyle bu olayı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

"KIZ ARKADAŞIMIN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Bunun üzerine 3 suç kaydı bulunan 22 yaşındaki Halit Çolak evinde yakalandı. Çolak ifadesinde, "Kız arkadaşımın doğum günüydü. Evde uzun zamandır duran havai fişekler vardı. Kutlama yapmak için onun evinin önüne gidip fişekleri ateşledim, sonra da sokaktan ayrıldım" dedi. Çolak hakkında adli işlem başlatıldı.