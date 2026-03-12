Haberler Yaşam Haberleri Havai fişekleri peş peşe ateşledi: Hedefinde arkadaşları vardı! Dehşet anları kamerada
Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:13

Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:13

Diyarbakır'da bir motosikletli, düzeneğe koyduğu havai fişekleri şaka amacıyla arkadaşlarının bulunduğu yöne peş peşe ateşledi. Sürücünün sanal medyada paylaştığı görüntüleri tepki çekti.

DHA Yaşam
Havai fişekleri peş peşe ateşledi: Hedefinde arkadaşları vardı! Dehşet anları kamerada
Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletli bir kişi, elindeki düzenekte bulunan havai fişekleri arkadaşlarının bulunduğu bölgeye doğru peş peşe ateşledi.

O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

O anlar, saniye saniye motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücünün paylaştığı görüntülerde havai fişeğin ateşlenmesiyle gençlerin panikle kaçıştığı, ardından yapılan şakadan hoşlanmayan bir kişinin motosikletliyi kovaladığı görüldü. Kısa sürede sanal medyada yayılan görüntülere tepki çekti.

Havai fişekleri peş peşe ateşledi: Hedefinde arkadaşları vardı! Dehşet anları kamerada
