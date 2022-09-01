Havaist Saatleri - İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı Havaist Kalkış ve Sefer Saatleri, Durakları, Güzergah Hattı

Havaist saatleri konusunda bilgi almak uçaktan indikten sonra daha kolay istenilen yere ulaşmanızı sağlar. Bu bakımdan Havaist kalkış saatleri konusunda detaylı araştırma yapıldığından bahsetmek mümkün olabilir. Havaist sefer saatleri gidilecek yöre göre farklı olabilir. Bu nedenle Havaist durakları ve saatleri araştırılırken gidilecek yön dikkate alınmalıdır. İstanbul- Sabiha Gökçen Havalimanı Havaist kalkış ve sefer saatleri, durakları, güzergah hattı detayları haberimizin devamında.

Havaist İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı Güzergahı

İstanbul Havalimanı'na yolcu taşımada en çok Havaist tercih edilir. Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı arasındaki sefer süresi 110 dakika kadardır. Mesafe ise 109 km'dir. Havaist 7/24 hizmet veren bir ulaşım türüdür. Bu ulaşım şeklinde kredi kartı kullanılabiliyor. Nakit olarak da ödeme yapabilirsiniz.

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında durak bulunmuyor. Kişiler direkt olarak havalimanına ulaşma şansı buluyor. Bu şehir içi seyahat için önceden online rezervasyon şansı bulunmuyor. Durakta beklediğinizde otobüs gelince direkt binebiliyorsunuz. 46 kişilik olan otobüslerde ayakta yolcu kabul edilmemektedir. Gece yarısından sonraki seferlerin bazılarında Sabiha Gökçen'den kalkan otobüsler Kadıköy güzergahı üzerinden İstanbul Havalimanı'na ulaşabiliyor.

Havaist İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı Kalkış Saatleri

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan 1:15, 02:00, 03:00 ve 04:00 servislerinde otobüsler Kavacık, Tepeüstü, Yenisahra, Acıbadem Metrosu, Kadıköy duraklarına uğrar. Sonrasında Sabiha Gökçen havalimanına gidiyor. Ancak bu saatlerden sonrakilerde hiçbir durağa uğramadan direkt ulaşım sağlanır. Kalkış saatleri ise şu şekildedir:

01:15, 02:00, 03:00, 04:00, 05:30, 06:30, 07:50, 09:30, 11:00, 12:40, 13:40, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:35, 21:30, 23:00, 00:30, 01:15, 02:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:30, 06:30, 07:50, 09:30 seferlerinden yararlanılabilir.