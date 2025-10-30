Havalar ısınıyor! Yeni hava durumu raporu paylaşıldı: Sıcaklıklar 3-5 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.