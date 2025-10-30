Havalar ısınıyor! Yeni hava durumu raporu paylaşıldı: Sıcaklıklar 3-5 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu:
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu