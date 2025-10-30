Haberler Yaşam Haberleri Havalar ısınıyor! Yeni hava durumu raporu paylaşıldı: Sıcaklıklar 3-5 derece artacak
Giriş Tarihi: 30.10.2025 20:31

Havalar ısınıyor! Yeni hava durumu raporu paylaşıldı: Sıcaklıklar 3-5 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3-5 derece artacağı belirtilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte detaylar...

Havalar ısınıyor! Yeni hava durumu raporu paylaşıldı: Sıcaklıklar 3-5 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu:

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS -1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 11°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
Havalar ısınıyor! Yeni hava durumu raporu paylaşıldı: Sıcaklıklar 3-5 derece artacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz