Haberler Yaşam Haberleri Havalı Korna Nedir? Havalı Korna Muayeneden Geçer mi, Cezası Var mı, Kaç Para?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 16:20 Son Güncelleme: 30.9.2022 16:20

Havalı Korna Nedir? Havalı Korna Muayeneden Geçer mi, Cezası Var mı, Kaç Para?

Havalı korna, yüksek ses çıkartan arabalarda kullanılması yasak olan, daha çok tren, vapur, kamyon gibi araçlarda kullanılması gereken bir korna çeşididir. Kullanım amacına ve talep profiline bağlı olarak, çok farklı versiyonlarda ve sinyal etkilerine sahip kornalar mevcuttur. Arabalar için en uygun olan ses düzeyine sahip kornaları kullanmak gereklidir. Bunun dışında kalan korna çeşitleri havalı korna adıyla tabir edilmektedir. Havalı korna ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istersek: Havalı korna muayeneden geçer mi, cezası var mı, kaç para? Merak edilenleri inceledik…

Havalı Korna Nedir? Havalı Korna Muayeneden Geçer mi, Cezası Var mı, Kaç Para?

Korna, taşıtlarda içinden hava geçirilerek ya da sesle işaret veya uyarı vermek için kullanılan aygıtın adıdır. Kullanılan araçlarda çok önemli olan ikaz parçasıdır. Çok sayıda korna çeşitleri bulunmaktadır. Korna tipleri araçtan araca göre değişiklik göstermektedir. Kimi kornalar kullanıldığı araç için uygun ses düzeyindedir. Bazı korna seslerinin ise kullanım amacı dışında olduğu görülmektedir. Havalı kornalar buna örnek olarak gösterilebilir. Çoğu kişi havalı kornanın ne olduğunu bilmemektedirler. Havalı korna nedir? Bu konuya değineceğiz. Havalı korna muayeneden geçer mi, cezası var mı? İşte tüm detaylar…

Havalı Korna Nedir?

Araç kornası; araçların standart üretiminde yaklaşık 100 desibel kadar olurken, diğer büyük taşıtlarda korna desibel sınırı daha da yukarı çıkar. Havalı korna normal kullanım amacı dışında olan, geçerli ses düzeyinin üstünde olan korna tipidir. Havalı korna diye adlandırılan kornaların çoğu ülkede kullanım cezası vardır. Gereksiz korna kullanımı gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Havalı kornalar daha yüksek sese sahip olduğu için bu gürültü kirliliğini daha da artırmaktadır. Havalı kornalar genellikle otobüs, ambulans, itfaiye gibi büyük araçlara konmaktadır. Bu kornalar eskiden daha yaygın kullanılırdı. Ama şimdi insanları daha çok rahatsız etmektedirler. Günümüzde dolmuş ve otobüs şoförlerinin vazgeçilmez aksesuarı haline gelmiştir.

Havalı Korna Muayeneden Geçer mi, Cezası var mı, Kaç Para?

Korna, araçlardaki ikaz uyarı sisteminin en önemli parçalarından bir tanesidir. Korna sisteminin arızalı olması durumunda trafikte birçok şey aksar duruma gelebilir. Bu sebepten dolayı aracınızın korna sistemi arızalı ise ağır kusurlu sayılacaktır. Aracın korna sistemi arızalıysa TÜVTÜRK muayenesinden geçilmesi mümkün değildir. Bu arızanın düzeltilmesi için ise yaklaşık 1 aylık bir süre zarfı verilmektedir. Bu süre zarfında araçtaki sorunların çözülüp tekrardan muayeneye girilmesi gerekmektedir.

Havalı korna olması gerekenden fazla desibel ses düzeyine sahip olduğu için gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. Tarikte bazı kurallara uymamanın cezası olduğu gibi gereksiz korna ve havalı korna kullanımının da bir cezası bulunmaktadır. Şehir içinde ve şehir dışında gürültü kirliliğine sebep olan her araca ceza kesilir. Gürültü kirliliği oluşturan araçlara belirli bir para cezası uygulanırken araçta trafik dışı bırakılır. Trafikte gürültüye sebep olmanın cezası ise 1.882 Tl'dir.

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Havalı Korna Nedir? Havalı Korna Muayeneden Geçer mi, Cezası Var mı, Kaç Para?
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