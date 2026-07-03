Havalimanı için 100 milyon ton kaya kullanılacak

Karadeniz'in en yoğun hava ulaşım merkezlerinden biri olan Trabzon Havalimanı, artan yolcu trafiğine yanıt verebilmek amacıyla dev bir dönüşüm sürecine giriyor. Yaklaşık 70 yıldır hizmet veren mevcut havalimanının yerine, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı, bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Hayata geçirilen Yeni Trabzon Havalimanı Projesi ile mevcut pistin kuzeyinde deniz üzerinde yaklaşık 3 milyon metrekarelik dolgu alanı oluşturulacak.

Projede 3 bin metre uzunluğunda yeni pist, büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş ve kalkış yapabileceği altyapı, modern terminal binası, apronlar, taksi yolları ve yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni bir havalimanı inşa edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan projenin ihalesi tamamlanırken, yer tesliminin ardından yapım sürecinin hızla başlaması planlanıyor. Yaklaşık 100 milyon ton kaya dolgusunun kullanılacağı projede çalışmalar mevcut hava trafiğini aksatmayacak şekilde yürütülecek. Yeni havalimanının yaklaşık 6 yıllık inşaat sürecinin ardından hizmete açılması hedefleniyor. İHA