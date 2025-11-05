‘Havin araya girince öldü’

İstanbul Bağcılar'da bir kafede 31 Ekim'de sipariş yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki Havin Taşcı, iki kız kardeş tarafından öldürüldüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre kafede garson olarak çalışan Şeymanur Ş., daha önce kafede çalışan ve işten ayrılan Şilan K. ve arkadaşlarının siparişini götürünce servis beğenilmediği için patrona şikayet edildi. Patron tarafından azarlanan ve işten çıkarılan Şeymanur eve gitti ve yanına bıçak ve kardeşi Feyza Ş.'yi de alarak mekana döndü. Çıkan tartışmada bıçağı kullanan Şeymanur Ş. araya giren Havin Taşçı'nın ölümüne neden oldu. Şeymanur Ş. gözaltına alınırken cinayetin odağındaki Şilan K. de ifadesinde, Şeymanur Ş. ile servis yüzünden tartıştığını söyledi. Bu tartışmanın ardından kendisine bıçakla saldırmaya kalkıştığını araya arkadaşı Havin'in ayırmak için girdiğini belirtti. Havin Taşcı'nın Şilan K.'nın arkadaşı olduğu ve misafiri olarak Eskişehir'den geldiği ortaya çıktı. Öte yandan olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüde, yaralanan Havin Taşcı'yı bir arakadaşının kucağına alıp ambulansa götürdüğü anlar görülüyor.