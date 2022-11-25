Havlular Kaç Derecede Yıkanır ve Sıkılır? Bornoz ve Banyo Havlusu Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Havlular kaç derecede yıkanır ve sıkılır, yüzünüzü, vücudunuzu ve elinizi havluyla kuruladığınızda vücudumuzdaki ölü hücreler havluya geçer ve bir süre sonra nemli ortamın etkisiyle mikrop üremesine sebep olabilmektedir. Bundan dolayı havlular 3 -5 kullanımdan sonra yıkamak ve her kullanımdan sonra asarak kurutmak gerekmektedir. Böylece hem kötü kokuları hem de mikrop oluşumunu önlemiş olursunuz. Havlular ilk alındıklarında üzerindeki silikonu temizlemek için yıkamak gerekmektedir. Bornoz ve banyo havlusu çamaşır makinesinde kaç derece, hangi programda ve nasıl yıkanır? Sorularının cevapları…

Havlular Kaç Derecede Yıkanır ve Sıkılır?

Kullanılan havluların uzun süre dayanmaları, yumuşak kalmaları ve kurulama aşamasında yumuşak ve kabarık olmaları için doğru yıkama yapmak önemlidir. Havluları makineye atmak kolay olsa da yıkama talimatına uyulmadığı takdirde istenilen sonuca ulaşılamamaktadır. Havluların üzerindeki etiketlerde yer alan bakım ve kullanımı inceleyerek doğru yıkama ve sıkma işlemi yapılabilmektedir. Çünkü bazı havluların kumaş dokuları hassas olabilmektedir. Havlular için yıkamada sıcaklık konusu önemlidir. Beyaz ve renkli havlular kirlilik derecesine göre yüksek sıcaklıkta bir programda yıkanmalıdır. Yani derece farketmeksizin yüksek sıcak su ayarında yıkanabilir. Sıcak su daha iyi temizlik için beyaz ve renkli havluların temizlenmesine yarımcı olur. Koyu renkli havlular ılık su ayarında yıkanmalıdır. Böylece koyu renkli havluların rengi korunmuş olur. Beyaz renkli havlularda lekeler varsa çamaşır suyu kullanılabilmektedir. Fakat renkli ve dantelli havlularda çamaşır suyu kullanmamalıdır. Çünkü renkli havlularınızın rengini alacaktır.

Bornoz ve Banyo Havlusu Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede

Bornoz ve banyo havlusu diğer havlular gibi uzun yıllar kullanılmak istenen bir ürün olmaktadır. Bunun için önce bornoz üzerindeki talimatlara uymak gerekmekte ve bornozun doğru ısıda yıkanması ile mümkün olmaktadır. Diğer havluların tersine bornoz ve banyo havlusu çok yüksek sıcaklıkta yıkanmamalıdır. Çünkü bornozun zarar görmesine ve yapısını bozarak yumuşaklığını kaybetmesine yol açar. Bornozları çamaşır makinesinde 30 derecede yıkamak doğru bir tercih olacaktır. Genelde temizliği ve suyu emmesinden dolayı pamuklu bornoz veya banyo havlusu tercih edilmektedir. Pamuk dayanıklıdır, bu nedenle pamuklu bornoz ve banyo havlusunu hafif deterjanlı, ılık suda ve normal programda çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Pamuklu bornozu yıkarken izlediğimiz yollar olduğu gibi ipek ve sentetik bornoz içinde farklı yollar izlemek gerekmektedir. Burada bornoz üzerindeki etiketlere dikkat etmek gerekmektedir.

Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?