Haberler Yaşam Haberleri Havlular Kaç Derecede Yıkanır ve Sıkılır? Bornoz ve Banyo Havlusu Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:22 Son Güncelleme: 25.11.2022 15:22

Havlular Kaç Derecede Yıkanır ve Sıkılır? Bornoz ve Banyo Havlusu Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Havlular kaç derecede yıkanır ve sıkılır, gün içerisinde mutfakta, banyoda sıklıkla kullandığımız havlular oldukça çabuk kirlenir. Bu yüzden sık değiştirilmesi ve düzenli yıkanması sağlık açısından önemlidir. Yıkanma teknikleri yanlış kullanıldığında havluların zamanla sertleşmesine ve suyu emme özelliğini kaybetmesine sebep olmaktadır. Bu durumda sizler için havlular kaç derecede yıkanır ve sıkılır? Hangi programda ve nasıl yıkanır? Sorularını araştırdık...

Havlular Kaç Derecede Yıkanır ve Sıkılır? Bornoz ve Banyo Havlusu Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Havlular kaç derecede yıkanır ve sıkılır, yüzünüzü, vücudunuzu ve elinizi havluyla kuruladığınızda vücudumuzdaki ölü hücreler havluya geçer ve bir süre sonra nemli ortamın etkisiyle mikrop üremesine sebep olabilmektedir. Bundan dolayı havlular 3 -5 kullanımdan sonra yıkamak ve her kullanımdan sonra asarak kurutmak gerekmektedir. Böylece hem kötü kokuları hem de mikrop oluşumunu önlemiş olursunuz. Havlular ilk alındıklarında üzerindeki silikonu temizlemek için yıkamak gerekmektedir. Bornoz ve banyo havlusu çamaşır makinesinde kaç derece, hangi programda ve nasıl yıkanır? Sorularının cevapları…

Havlular Kaç Derecede Yıkanır ve Sıkılır?

Kullanılan havluların uzun süre dayanmaları, yumuşak kalmaları ve kurulama aşamasında yumuşak ve kabarık olmaları için doğru yıkama yapmak önemlidir. Havluları makineye atmak kolay olsa da yıkama talimatına uyulmadığı takdirde istenilen sonuca ulaşılamamaktadır. Havluların üzerindeki etiketlerde yer alan bakım ve kullanımı inceleyerek doğru yıkama ve sıkma işlemi yapılabilmektedir. Çünkü bazı havluların kumaş dokuları hassas olabilmektedir. Havlular için yıkamada sıcaklık konusu önemlidir. Beyaz ve renkli havlular kirlilik derecesine göre yüksek sıcaklıkta bir programda yıkanmalıdır. Yani derece farketmeksizin yüksek sıcak su ayarında yıkanabilir. Sıcak su daha iyi temizlik için beyaz ve renkli havluların temizlenmesine yarımcı olur. Koyu renkli havlular ılık su ayarında yıkanmalıdır. Böylece koyu renkli havluların rengi korunmuş olur. Beyaz renkli havlularda lekeler varsa çamaşır suyu kullanılabilmektedir. Fakat renkli ve dantelli havlularda çamaşır suyu kullanmamalıdır. Çünkü renkli havlularınızın rengini alacaktır.

Bornoz ve Banyo Havlusu Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede

Bornoz ve banyo havlusu diğer havlular gibi uzun yıllar kullanılmak istenen bir ürün olmaktadır. Bunun için önce bornoz üzerindeki talimatlara uymak gerekmekte ve bornozun doğru ısıda yıkanması ile mümkün olmaktadır. Diğer havluların tersine bornoz ve banyo havlusu çok yüksek sıcaklıkta yıkanmamalıdır. Çünkü bornozun zarar görmesine ve yapısını bozarak yumuşaklığını kaybetmesine yol açar. Bornozları çamaşır makinesinde 30 derecede yıkamak doğru bir tercih olacaktır. Genelde temizliği ve suyu emmesinden dolayı pamuklu bornoz veya banyo havlusu tercih edilmektedir. Pamuk dayanıklıdır, bu nedenle pamuklu bornoz ve banyo havlusunu hafif deterjanlı, ılık suda ve normal programda çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Pamuklu bornozu yıkarken izlediğimiz yollar olduğu gibi ipek ve sentetik bornoz içinde farklı yollar izlemek gerekmektedir. Burada bornoz üzerindeki etiketlere dikkat etmek gerekmektedir.

Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

  1. Bornozları yıkarken çamaşır makinesinin çok dolu olmamasına dikkat etmeliyiz.
  2. Zamanla yumuşaklığını kaybetmiş bornoz ve banyo havluları için çamaşır makinesinde düşük derecede yıkanması önerilmektedir.
  3. Çamaşır makinesinde yıkanan bornoz ve banyo havluları yıkama işlemi bittikten hemen sonra makineden çıkarılmalıdır. Çıkarıldıktan sonra kurutma makinesi varsa makineye atılmalı yoksa kurutmayı sağlayacak ortamda olmalıdır.
  4. Eğer yumuşak olmasını ve kokuyu seviyorsanız bornoz ve banyo havluları için yumuşatıcı kullanabilirsiniz.
  5. Bornoz ve banyo havlularını el ile yıkamada kesin çözüme ulaşamayacağınızı bilmeniz ve bunu uygun adımlar atmanızda fayda vardır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla E-Devlet'te başladı
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro çalışmasında sona gelindi
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
SON DAKİKA | Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
En yüksek viyadük yarın açılıyor
Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan arayınca konuşmasını yarıda kesti: Vatandaşlarına görüşmeyi dinletti
Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor
Son dakika | Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: ‘Israrcı erkek şiddete yöneliyor’
ARKADAŞINA GÖNDER
Havlular Kaç Derecede Yıkanır ve Sıkılır? Bornoz ve Banyo Havlusu Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA