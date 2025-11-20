Havran’da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 U 84050 plakalı kamyon ile Memduh A'nın kullandığı 17 ADB 5006 plakalı kamyonet Balıkesir-Edremit kara yolu Eseler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Memduh A olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan eşi ise yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.