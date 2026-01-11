Haberler Yaşam Haberleri Havuza düşen çocuk kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:49

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Bayat Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Abdullah Abdullah isimli Suriye uyruklu çocuk sulama havuzuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ailesinin gözleri önünde havuza düşen küçük çocuğu sulama havuzundan çıkarmak için ilk olarak havuzda bulunan su boşaltılırken ihbar üzerine AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar adrese geldi. Ekiplerin yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzun dibinde yaptıkları araştırma sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede boğularak öldüğü değerlendirilen Abdullah Abdullah'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

