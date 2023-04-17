Havya Nedir? Havya Makinesi Ne İşe Yarar, Nasıl Ve Nerelerde Kullanılır?

Havya nedir sorusunu araştıracağınız çok sayıda kaynak vardır. Bu kaynakları incelediğinizde havya çeşitleri nelerdir sorusuna da cevap bulacaksınız. Ev gibi küçük alanlarda kullanmak için havya kalemi temin etmek daha önemlidir. Peki, kalem havya ne işe yarar? Büyük alanlar ve işler için ise havya makinesinin kullanımı daha uygundur. Havya makinesi nasıl kullanılır sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Havya Nedir?

Havya, devre ve elektronik elemanların birbirine bağlanmasını sağlayan bir cihazdır. Bu cihaz lehimleme yapmaya yarar. Söz konusu işlemi yapabilmek için havya cihazının hızlı şekilde ısınması ve lehim malzemesinin iletken bir malzemeye kaynak yapılması gerekir. Bu kapsamda havyalar 200-500 derece arasında ısı verme özelliğine sahiptir. Havyaların güçleri de farklı aralıkta olabilir. 10 watt ya da 400 watt gücünde havyaların piyasada yer aldığını görebilirsiniz. Havyaların özelliklerini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Hızlı şekilde ısınabilme

Lehim yaparken ısı kaybının önlenmesi

Gövde kısmının yalıtımlı olması

Havya Çeşitleri Nelerdir?

Havya çeşitleri görünüş ve ısıtma şekillerine göre sınıflandırılır. Genel anlamda kullanılan havya çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Kalem Havyalar: Bu havyalar rezistanslı havya olarak da adlandırılır. Kimi kaynaklarda tabanca havya teriminin de kullanıldığını görebilirsiniz. Silindirik şekle sahip bu havyalar, ev gibi ortamlarda küçük lehimlerin yapılması için idealdir.

Gazlı Havyalar: Bu havyalar, enerji kaynaklarının bulunmadığı alanlarda kullanılır. Havyanın ucu gazın yakılması ile ısınır. Çalışma ortamında elektrik bulunmadığından ısıtma için yanıcı bir gaza ihtiyaç vardır. Havya ucu, havya kalemlerinde olduğu gibi ısıtılır ve lehimleme yapılır.

Havya Makinesi: Havya makinesi, daha kompleks ve uzun lehimlemelerin yapılması için kullanılan cihazlardır. Bu cihazlarda makinenin ısı seviyesi ayarlanabilir. Ayrıca cihazın gövde yalıtımı çok daha güçlüdür.