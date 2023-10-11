Havza Kaplıcaları - Havza’daki Termal Kaplıcalar Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Havza Kaplıcaları, doğal su kaynakları ile zengin bir potansiyele sahiptir. Kaplıcanın su kaynağı, yüzeye yaklaşık olarak 53 derece sıcaklıkta çıkar. Havza Kaplıca suyu hakkında Sağlık Bakanlığı'nın numune sonuçlarına göre çelik, silis, sodyum, kısmen kalsiyum bikarbonatlı termal su olduğu belirlenmiştir. Yazımızın devamında Havza'daki Kaplıcalar nerede ve nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Havza'daki Termal Kaplıcalar Nerede?

Havza Kaplıcası, Samsun şehrinin Havza ilçesinde yer alır. Havza Kaplıcası; Samsun havza arası 81 kilometre, Havza merkezine ise 1 kilometre mesafesinde bulunur. Havza Kaplıcaları'nda romatizma, varis, obezite, açık yara gibi pek çok hastalık şifa bulur. Havza Kaplıcaları'nın termal suyu; renksiz, kokusuz ve berrak olarak bilinir. Havza Kaplıcaları'nın su sıcaklığı 50 ile 55 derece arasındadır İnsan vücudunun bu sıcaklığa dayanamayacağı için soğutma işlemi yapılır. Soğutma işleminin ardından hipertermal olarak adlandırılan 40 ila 42 derece arasına indirilir.

Havza Kaplıcaları'na Nasıl Gidilir?

Samsun ile Havza Kaplıcaları arası 81 kilometre olarak bilinir. Özel araç ile yaklaşık olarak 1 saat sürer. Havza Kaplıcaları'na gitmek isteyen vatandaşlar, öncelikle merkezden Havza'ya gitmek zorundadır.