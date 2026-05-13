Havza’da sağanak yağış hayatı felç etti

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sele dönüştü. Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklarda yer yer yaklaşık 1 metreyi bulan su birikintileri oluştu.

Özellikle ana arterlerde su seviyesinin hızla yükseldiği, bazı noktalarda araçların sel sularının içinde kaldığı görüldü. Taşkının etkili olduğu bölgelerde mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Bazı kişiler iş makineleriyle güvenli alanlara taşındı.

Su baskınlarında 12 kişi hafif yaralandı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, selde can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Öte yandan selde otomobilin üzerine çıkarak kurtulan bir vatandaşın görüntüleri kameralara yansıdı.