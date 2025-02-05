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Giriş Tarihi: 5.2.2025 11:25 Son Güncelleme: 5.2.2025 11:26

Havza’da trafik kazası: Anne kız öldü

Ankara istikametinden Samsun istikametine giden Zihni Genç (28) yönetimindeki kamyonet, Samsun Ankara kara yolu Yenice mevkiinde aynı yönde seyreden Hüseyin Ok’un kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Sürücü Zihni Genç ile yanındaki oğlu Eymen İsmail (2), eşi Havva (27) ve kızı Asel Mina Genç (4) araçta sıkıştı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Havza’da trafik kazası: Anne kız öldü

Bölgeye gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince çıkartılıp sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durum ağır olan Havva (27) ve Asel Mina Genç (4) hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Genç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki Eymen İsmail'in Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi.

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Havza’da trafik kazası: Anne kız öldü
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