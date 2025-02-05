Havza’da trafik kazası: Anne kız öldü

Bölgeye gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince çıkartılıp sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Durum ağır olan Havva (27) ve Asel Mina Genç (4) hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Genç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki Eymen İsmail'in Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi.