Haberler Yaşam Haberleri Hayal tacirlerine operasyon düzenlendi
Giriş Tarihi: 29.03.2026

Hayal tacirlerine operasyon düzenlendi

HUZEYFE ATICI
Hayal tacirlerine operasyon düzenlendi
İzmir'de sahte internet siteleri üzerinden TOKİ 'İlk Evim' başvurusu yapan vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahte siteye müştekilerin kimlik bilgilerinin eklendiği, ardından 'Peşinat ücreti' adı altına IBAN'a para göndermeleri istendiği belirlendi. Mağdurların dekontları sisteme yüklemesinin ardından şüphelilerin, 'Sigorta poliçe bedeli' ve 'İlk taksit bedeli' adı altında para talep ettikleri tespit edildi. İzmir'de 18 mağdurun aynı yöntemle toplam 1 milyon 44 bin 660 TL dolandırıldığı belirlendi.

Hayal tacirlerine operasyon düzenlendi
