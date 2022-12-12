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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Hayalini bile kurmadığın yere gelmek çok kıymetli

Kuveyt’te kaptan pilotluk görevi ilk kez bir kadına verildi. Elif Güveyler, “Bu benim için büyük bir onur” dedi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Hayalini bile kurmadığın yere gelmek çok kıymetli
Konya Öğretmen Lisesi'ni bitiren Elif Güveyler, daha sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okudu. İki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra bir havayolu şirketinde yer hizmetlerinde çalışmaya başladı. 2010'da ise pilot olmaya karar verdi. İşinden ayrılıp aldığı iki yıllık eğitimin ardından pilot lisansına kavuştu. Kuveyt merkezli havayolu şirketinde yaklaşık 3 yıldır yardımcı pilot olarak görev yapan Güveyler, kaptan pilot oldu. Kuveyt'in ilk kadın kaptan pilotu olan Güveyler, duygularını SABAH'a anlattı:
Kaptan olmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluğun verilmesi Kuveytliler için de çok büyük bir şey. Bunu ilk bana vermiş olmaları ise benim için büyük bir onur. Allah utandırmasın inşallah, benim için önemi çok büyük ve kıymetli.
İşçi bir babanın kızıyım. Çok yüksek geliri olan bir ailede büyümedim. Hem çalışıp hem yatılı okullarda okudum. Hayalini bile kurmadığımız bu noktaya gelebilmek çok kıymetli. Annem haberleri okuyunca gece uyuyamamış. Ailem benimle her zaman gurur duydu. Annemle telefonla konuştuğumuzda sevinçten ağlıyordu.



AFRİKA'DAKİ BİR YETİMHANEDEN İKİZ KIZLARI EVLAT EDİNDİ
Elif Güveyler, 2015'te Afrika'daki bir yetimhanede bazı çocukların masraflarını karşılıyordu. Yetimhane 7 aylıkken anneleri ölen ikiz bebeklerin evlatlık verileceğini öğrendi. İki kardeşi evlatlık edindi. Bebekleri Türkiye'ye getirmek için hukuk mücadelesi başlatan Güveyler "Evli değilim ama iki kızım var, Merve ve Mira. Şu an 7 yaşındalar. Mahkememiz bitmediği için bebekken alıp getiremedim" dedi.

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Hayalini bile kurmadığın yere gelmek çok kıymetli
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