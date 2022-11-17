Hayat Bugün fragman izle | Show TV Hayat Bugün 6. Bölüm fragmanında ne oluyor, yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Hayat Bugün 6. bölüm fragmanı izle ekranı ile hastane dramasının hayranları, Hayat Bugün yeni bölüm fragmanında ne oluyor sorusuna cevap alıyor. Dizi bittiği gibi seyirciler, Hayat Bugün fragmanı yayımlandı mı sorusunu yöneltiyordu. İşte Hayat Bugün fragmanı izle ekranı
HAYAT BUGÜN FRAGMANI İZLE
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/hayat-bugun/2873
HAYAT BUGÜN SON BÖLÜM KONUSU
Barış hastaneyi yılın en önemli gecesine hazırlarken bir yandan da Gizem'e kanser gerçeğini nasıl söyleyeceğini düşünür. Dekan muhteşem bir dönüş yapar ve hastaneye borçlu eski hastaları icraya vereceğini açıklar. Ama Barış'ın çok daha iyi bir fikri vardır takas usulü ile borçları kapamak.
Ali Haydar gizemli semptomları olan baba-oğlu tedavi etmeye çalışır ama tüm semptomlar tedavisi bile bilinmeyen, antik bir hastalığı işaret etmektedir.
Öte yandan kavgalı olan Derin ve Aras ilişkilerini bir adım ileriye taşımak için bir fırsat elde ederler ama ceza infazda oluşan bir durum Aras'ı tehlikenin tam ortasına iter...
Bağış gecesi hastanede hayatların tehlikeye girdiği ve aile bağlarının test edildiği bir geceye dönüşürken herkesi kurtarmak için çabalayan Barış da çok büyük bir yüzleşme yaşayacak, bu geceden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.
HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU
Hayat Bugün dizisinin oyuncu kadrosunda; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir başrolde yer alırken; Mert Denizmen, Şerif Erol, Ayşe Lebriz Berkem, Olcay Yusufoğlu, Utku Ateş, Umay Anadolu Kaboğlu gibi isimler yer alıyor.