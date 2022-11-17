Hayat Bugün fragman izle | Show TV Hayat Bugün 6. Bölüm fragmanında ne oluyor, yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Ali Haydar gizemli semptomları olan baba-oğlu tedavi etmeye çalışır ama tüm semptomlar tedavisi bile bilinmeyen, antik bir hastalığı işaret etmektedir.

Öte yandan kavgalı olan Derin ve Aras ilişkilerini bir adım ileriye taşımak için bir fırsat elde ederler ama ceza infazda oluşan bir durum Aras'ı tehlikenin tam ortasına iter...