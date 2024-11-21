Hayata 8 gün tutunabilen Fatma Sude’nin organları 5 kişiye can oldu

Ağır yaralı olarak burdur hastaneye kaldırılan Fatma Sude Uran hayata 8 gün hayata tutunabildi. Genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Uran ailesi hayatlarını en zor kararını vererek biricik evlatlarının tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan tetkiklerin ardından Fatma Sude Uran'ın kalbi, iki böbreği, karaciğer ve akciğeri organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere ekipler tarafından çıkartılarak alındı.

ARKADAŞI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Burdur'da 12 Kasım tarihinde Gölhisar-Çavdır Karayolu Yamadı Köyü yakınlarında 03.00 sıralarında meydana gelmişti. Mustafa K. (21) idaresindeki 07. DB 099 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa K., araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetmiş Fatma Sude Uran ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKMIŞTI

Yaşana korkunç kazanın ardından 1.14 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mustafa K. ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü İrem M.'nin tedavisine devam ediliyor.