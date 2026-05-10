Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne, baba, abla ve ağabeyini kaybeden 2 yaşındaki Umut Eymen, enkazdan sağ çıkarılan tek aile ferdi oldu. Amcası ve yengesinin koruyucu ailesi olduğu Umut Eymen yeniden hayata tutundu. Aradan geçen üç yılın ardından artık amcasına "baba", yengesine ise "anne" diyen 5 yaşındaki Umut Eymen, Anneler Günü için Nuray Tümkaya'nın resmini çizdi. Umut Eymen, küçük elleriyle hazırladığı hediyeyi, koruyucu meleğine kondurduğu küçük bir öpücükle verdi. O anlar aile için hem hüzün hem de umut dolu anlara dönüştü. Üç çocuk sahibi olduklarını belirten Nuray Tümkaya, "Biz 'Umut'u alalım mı?' diye konuşmadık bile. Çünkü o bize kardeşimin, kuzenimin emaneti ve Allah'ın hediyesiydi. Ben onu doğurmadım ama o benim kalbime doğdu. Oyuncakları, okulu, abileri ve ablası var. Ama en önemlisi kocaman bir sevgisi var. Deprem onun ailesini aldı ama o bizim hayatımıza güneş gibi doğdu. Annelik sadece doğurmakla değil, sevgiyle de oluyormuş. Bunu yaşayarak öğrendim" dedi.

