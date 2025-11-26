Hayatında biri olduğunu düşündüm

İstanbul Kağıthane'de eski eşi Nuran Şimşek'i (43) öldürmekten gözaltına alınan Enis Seyis (46), "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seyis ifadesinde, 'Hatırlamıyorum, ben öldürmüş olabilirim' dedi. Boşanmalarına rağmen ara ara görüştüklerini iddia eden Seyis, cinayetten 20-25 gün önce de eski eşinin buluşmak istediğini öne sürdü. Seyis ifadesinde, "Bir süre sonra mesajlarımı cevap vermedi. Ben de hayatında başka biri olduğunu düşündüm. Tekrar aradım kavga ettik, bana çıkıştı. O gün sabah işe gideceğini biliyordum. Taksiyle onu aldım. Taksideyken bana bir fotoğraf gösterdi, ben de sinir krizi geçirdim, silahımı çıkarttım. Taksici onu korumaya çalıştı. Ben taksiciye 'Beykoz'a sür' derken Nuran sağa çekmesini istedi. Taksiciyle tartışmaya başladım sonra ne oldu hatırlamıyorum. Ben öldürmüş olabilirim" diye konuştu.